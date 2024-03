Berlin - Die Eisbären Berlin haben die Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Platz zwei abgeschlossen. Am Freitagabend verloren die Hauptstädter gegen den Spitzenreiter Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) und verpassten damit die Gelegenheit, am letzten Spieltag in der Tabelle an den Norddeutschen vorbeizuziehen. Kai Wissmann erzielte den einzigen Treffer der Berliner, die in der Offensive nur phasenweise überzeugen konnten.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof waren die Hausherren zu Beginn das gefährlichere Team, obwohl Trainer Aubin auf einige Leistungsträger verzichtete, die mit Blick auf die bevorstehenden Playoffs geschont wurden. Die in Bestbesetzung angetretenen Gäste steigerten sich aber und fanden zunehmend besser ins Spiel.

In der zeitweise hitzigen Begegnung verteidigten beide Teams lange konzentriert, sodass die ersten Tore erst im zweiten Drittel fielen. Žiga Jeglič sorgte für die mittlerweile verdiente Führung der Bremerhavener, Skyler McKenzie baute den Vorsprung aus. Im Schlussabschnitt taten sich die Berliner lange schwer, weil sie wegen einiger Zeitstrafen oft in Unterzahl agieren mussten. Kurz vor dem Spielende erzielte Wissmann zwar den Anschlusstreffer, mehr gelang den Hauptstädtern aber nicht.