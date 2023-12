Pokalsieger Wolfsburg übernimmt im letzten Spiel des Jahres die Tabellenführung in der Frauen-Bundesliga. Der VfL nutzt am Montagabend eine überraschende Steilvorlage.

Wolfsburg - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben den Patzer des FC Bayern München genutzt und die deutschen Meisterinnen im letzten Spiel des Jahres von Platz eins der Bundesliga-Tabelle verdrängt. Die „Wölfinnen“ gewannen am Montagabend mit 1:0 (0:0) gegen Werder Bremen und gehen nun als Spitzenreiter in die rund sechswöchige Winterpause. Die Titelverteidigerinnen aus München hatten am Vortag nur 1:1 beim Aufsteiger 1. FC Nürnberg gespielt.

Im Wolfsburger AOK-Stadion schoss Dominique Janssen erst in der 83. Minute mit einer verunglückten Flanke das Siegtor für den VfL. Noch im November hatte das Team von Trainer Tommy Stroot dieses Nordduell im DFB-Pokal mit 5:0 für sich entschieden. Diesmal hatte der VfL sogar Glück: Ein Tor der stark verteidigenden Bremerinnen wurde in der 15. Minute wegen Foulspiels nicht anerkannt. Kurz nach der Pause traf Werder-Kapitänin Michelle Ulbrich nur den Pfosten (47.).