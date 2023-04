Potsdam - Dem SC Potsdam droht beim Kampf um die deutsche Volleyball-Meisterschaft der Frauen schon im Viertelfinale das Aus. Im ersten Spiel der Playoff-Serie Best of three unterlagen die Brandenburgerinnen dem Tabellensechsten VfB Suhl am Samstag daheim völlig überraschend und deutlich mit 0:3 (21:25, 17:25, '19:25). Vor 891 Zuschauern in der MBS Arena von Potsdam boten die Gastgeberinnen um Laura Emonts und Anett Nemec gegen den Außenseiter aus Thüringen eine ganz schwache Leistung.

Verlieren die Potsdamerinnen nun auch die zweite Begegnung am kommenden Samstag in Suhl, wäre die Saison für sie vorzeitig beendet. Ein eventuelles drittes und entscheidendes Spiel fände am 19. April wiederum in Potsdam statt.

Herausragende Akteurin bei Suhl war die US-Amerikanerin Danielle Harbin im Diagonalangriff. Sie erzielte allein 18 Punkte für ihre Mannschaft. Bei Potsdam war Kapitänin Laura Emont mit 14 Punkten noch die erfolgreichste Angreiferin.