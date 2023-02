Potsdam - Den Volleyballerinnen des SC Potsdam droht im Viertelfinale des europäischen CEV-Pokals das Aus. Das Hinspiel gegen den italienischen Spitzenclub Savino Del Bene Scandicci verlor der deutsche Vizemeister am Dienstagabend daheim in der MBS-Arena mit 0:3 (27:29, 24:26, 19:25). Trotz der Dreisatz-Niederlage beeindruckte der Bundesligist gegen den Favoriten mit einer höchst couragierten Vorstellung. Das Rückspiel findet am 1. März in Italien statt.

Ohne große Scheu vor dem namhaft besetzten Gegner begannen die Potsdamerinnen. Vor allem die Niederländerin Hester Jasper bewies mehrfach im Abschluss ihre Qualitäten. Ein erfolgreicher Angriff der 21-Jährigen bescherte den Gastgeberinnen erstmals eine Fünf-Punkte-Führung (15:10). Die Italienerinnen holten jedoch zum 20:20 auf und entschieden nach einem Ausball von SCP-Kapitänin Laura Emonts den ersten Durchgang mit ihrem vierten Satzball knapp für sich. Zuvor hatten sie einen Satzball des Gegners abgewehrt.

Selbst mit der 1:0-Satzführung im Rücken konnte das Team aus Scandicci auch im zweiten Abschnitt nicht die vorab erwartete Dominanz auszuüben. Nach einem 11:17-Rückstand bewiesen die Potsdamerinnen Moral. Sie glichen mit einer 7:1-Punkte-Serie aus, führten durch Maja Savic dann sogar 22:20 und durch Hester Jasper 23:21, konnten diesen Vorteil aber nicht zum 1:1-Ausgleich nach Sätzen nutzen.

Auch im dritten Abschnitt brachte der Bundesliga-Zweite den Favoriten ein ums andere Mal mit guter Annahme und forschen Angriffen in Verlegenheit, hatte dann aber in der Schlussphase nichts mehr zuzusetzen.