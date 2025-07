Union verliert im fünften Testspiel zum ersten Mal. Bereits am Dienstag steht der nächste Test an.

Fürth - Union Berlin hat in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Fußball-Bundesliga die erste Niederlage im fünften Testspiel kassiert. Beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth musste die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart eine verdiente 0:1 (0:0)-Niederlage hinnehmen. Union merkte man die Belastung der letzten Tage an. Für Fürth war es die Generalprobe vor dem Punktspielstart am 3. August (13 Uhr) gegen Dynamo Dresden.

Vor 6.322 Besuchern im Fürther Ronhof, darunter rund 300 Union-Fans, erzielte Kapitän Branimir Hrgota in der 54. Minute mit einem tollen Schrägschuss in die rechte obere Torhälfte den Treffer für Fürth.

Bei den Berlinern fehlten mit Livan Burcu, Stanley Nsoki, Oliver Burke, David Preu, Oluwaseun Ogbemudia, Aljoscha Kemlein und Woo-Yeong Jeong einige verletzte, angeschlagene oder im Aufbautraining befindliche Akteure. Sie schauten sich die Partie von der Tribüne aus an.

Das zweite und letzte Testspiel während des bis zum kommenden Freitag dauernden Trainingslagers findet am Dienstag im Adi-Dassler-Stadion von Herzogenaurach gegen Drittliga-Aufsteiger 1. FC Schweinfurt 05 statt (15.30 Uhr).