in Sachsen-Anhalt beginnen in der kommenden Woche die Winterferien, in Sachsen und Thüringen eine Woche später. Doch ob noch viele Familien die freien Tage nutzen, um in den Schnee und Ski zu fahren, bezweifle ich. Zum einen ist die Schneesicherheit in den deutschen Mittelgebirgen nicht mehr gegeben - ein planbarer und langfristig buchbarer Urlaub daher nicht mehr möglich. Zum anderen steigen die Preise so rasant an, dass Ski-Urluab zum Luxus wird.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.