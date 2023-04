wie geht es eigentlich der ostdeutschen Wirtschaft in diesem Frühjahr? Wer die Nachrichten dazu in den vergangenen Wochen verfolgt, der verliert leicht den Überblick. Erfolgsmeldungen und Krisenbotschaften reihen sich scheinbar wahllos aneinander. In dieser Woche will ich daher einen Überblick über den Stand der Dinge und die Prognosen für 2023 liefern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.