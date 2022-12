Niemand mehr da - die neue Arbeiterlosigkeit

über die Weihnachtsfeiertage war ich in Thüringen. In meiner Heimatstadt Bad Langensalza, ein schmucker Kurort, wird der beste Italiener am Platz von einem Wirt aus dem Kosovo betrieben, der Anfang der 90er Jahren als Jugendlicher allein im Jugoslawien-Krieg nach Deutschland geflohen ist. Er betreibt auch eine große Waldgaststätte. Der andere Italiener mit großer Eisdiele wird von einem Pakistani betrieben. Es gibt auch einen Chinesen, einen Griechen und einen Vietnamesen. Die Zahl der deutschen Gaststätten, die von Einheimischen betrieben wird, lässt sich inzwischen an einer Hand abzählen. Ohne die Zuwanderer, die inzwischen fest in die Stadtgesellschaft integriert sind, könnte der Kurort dichtmachen.