Ende vergangener Woche war ich dann doch überrascht: Das Modekaufhaus Peek & Cloppenburg (P&C) meldet Insolvenz an, zumindest sieht es sich als Sanierungsfall und geht in ein Schutzschirmverfahren. Ich bin treuer Kunde von P&C, in den Häusern in Leipzig, Halle oder Günthersdorf habe ich eigentlich immer etwas gefunden. In der Pandemie gab es aber auch bei mir, wie bei so vielen anderen, einen nicht unerheblichen Bruch. Die Geschäfte waren geschlossen und ich freundete mich mit dem bequemen Online-Shopping auch bei Kleidung an. P&C ist es dabei leider nicht gelungen, mich an den eigenen Online-Shop zu binden.

