Leben in zwei Welten: Ein Börde-Bauer in der Ukraine

ich habe gerade den Landwirt Mathias Michael besucht. Seine Familie wohnt in einem schmucken Vier-Seiten-Hof in dem kleinen Börde-Dorf Meseberg, etwa 20 Kilometer nördlich von Magdeburg. 500 Hektar Land bewirtschaftet der Betrieb. Doch sein Vater Hans-Heinrich macht die meiste Arbeit. Denn Mathias Michael betreibt seit 2018 auch noch einen Hof in der Ukraine - in Kelmentsi im Länderdreieck Ukraine, Moldawien und Rumänien. Seine Frau Katherina, eine Ärztin, kommt aus der Ukraine. Auf dem guten Boden - der Schwarzerde - in der Westukraine haben sich beide einen Betrieb aufgebaut.