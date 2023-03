Hohe Wertverluste: Was Ost-Sparkassen mit US-Pleite-Bank gemeinsam haben

in der vergangenen Woche habe ich mich an dieser Stelle gewundert, dass die Mode-Kette Peek & Cloppenburg insolvent ist. In dieser Woche war ich schon wieder überrascht, dass eine US-Bank wegen US-Staatsanleihen - die vermeintlich sicherste Anlageform der Welt - pleitegeht. Sollten sie Kunde bei einer Sparkasse oder Volksbank sein, empfehle ich, diesen Text vollständig zu lesen.