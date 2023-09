Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

in dieser Woche habe ich ein Gespräch mit Patrick Kather geführt, der seit einem Jahr Vertriebsvorstand beim größten ostdeutschen Regionalversorger Envia-M ist. Das Interview wird in den kommenden Tagen in der MZ erscheinen, eine interessante Aussage will ich hier aber schon mal spoilern: Nach Kathers Einschätzung werden die Energiepreise mittelfristig weiter höher bleiben als vor dem Ukraine-Krieg. Allein der Wegfall der russischen Gaslieferungen hält das Preisniveau hoch. Gut, diese Aussage überrascht nicht. Kather sagt aber auch, dass „individuell die Energiekosten in den privaten Haushalten dennoch sinken können“. Wer sich über ein Solardach selbst mit Strom versorgt oder Wärme über Geothermie bezieht, hat mitunter niedrigere Kosten.