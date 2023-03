Beim Geld hört bekanntlich die Freundschaft auf. Zumindest lässt sich über Geld trefflich streiten. So auch bei der Gehaltsforderung von 10,5 Prozent der Gewerkschaft Verdi für den Öffentlichen Dienst. Spricht man mit Mitarbeitern aus den Verwaltungen, so sind diese angesichts der hohen Heizkosten und Lebensmittelpreise fest davon überzeugt, dass ein großer Schluck aus der Pulle gerechtfertigt ist. Viele Beschäftigte in privaten Unternehmen schauen da nur ungläubig. Mir erzählte ein befreundeter Rechtsanwalt, dass Steuerfachangestellte in Ostdeutschland auch nach 20 Jahren Berufserfahrung selten über 3500 Euro brutto im Jahr verdienen. Dem gegenüber stehen Einstiegsgehälter von Grundschullehrern von 3.600 Euro. Geht da nicht jede Relation verloren?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.