Es war ein grauer Dezembertag 2021, als ich Lukas Hoffmeier in seinem Büro in einer Leipziger Gründerzeitvilla besuchte. Der Gründer des Start-ups Priwatt stand vor einem Solar-Modul: 1,70 Meter hoch, ein Meter breit und rund sieben Kilogramm schwer. „Das lässt sich an jedes Balkongeländer montieren“, sagte er damals. Priwatt war im August 2020 gegründet worden und hatte bis dahin „einige tausend“ sogenannter Balkonkraftwerke verkauft.