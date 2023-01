Bargeld wird abgeschafft: Apple-Händler ist Vorreiter

Weitere Themen: Intel verschiebt Baustart in Magdeburg / RB-Profis investieren in Start-up / 33-Jährige führt erfolgreich Großbäckerei

im neuen Jahr ist schon jede Menge los: ein Händler in Halle will kein Bargeld mehr annehmen, ein anderer Händler hat keine Mitarbeiter mehr. Der US-Konzern Intel weiß nicht so genau, wann er in Magdeburg bauen will und jede Menge erfolgreiche Investitionen in Mitteldeutschland. Doch der Reihe nach: