Themen Sommer 2023: Neues Chip-Werk in Dresden / Solarfirma geht in die USA / Tesla will Produktion verdoppeln / Von Borna an die Börse

Die dreiwöchige Pause des Wirtschaftsnewsletters endet, ich bin zurück von der Ostsee. Das Wetter war eher regnerisch, doch der Urlaub fiel damit nicht ins Wasser. Statt an den Strand geht man dann halt mehr in Cafés, besucht das wunderbare Ozeaneum am Stralsunder Hafen oder Karls Erdbeerhof. Was auffällt: Ohne Servicekräfte aus Polen, Vietnam oder Syrien wäre die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern wohl nicht mehr funktionsfähig. Sie sorgen dafür, dass die Reisenden eine gute Zeit haben.