Halle/MZ - wissen Sie, was wahrscheinlich der erfolgreichste Kinofilm des Jahres wird? Barbie! Die aufgedrehte Komödie um die berühmte Spielzeugpuppe, gespielt von Margot Robbie, und ihren Freund Ken (Ryan Gosling) hat allein in den USA am ersten Wochenende etwa 155 Millionen US-Dollar eingespielt – mehr als die Produktionskosten. In Deutschland gingen zum Start 730.000 Menschen ins Kino. Barbie ist ein echter Nostalgie-Hit. Zumindest in den USA gehen Frauen auch in Barbie-Kostüm in die Lichtspielhäuser. Sie wollen wahrscheinlich die gute alte Zeit zurückholen.