Abzocke? Viele Firmen nutzen Inflation, um Gewinne zu erhöhen

wer in den vergangenen Tagen über den Weihnachtsmarkt geschlendert ist, der wird sich sicher gefragt haben, ob vier Euro für eine Tasse (0,2 Liter) Glühwein nicht etwas übertrieben sind? Oder von fast fünf Euro für ein Glas (0,5 Liter) Bier in der Gaststätte. Ein hallescher Szene-Gastronom, der allerdings anonym bleiben möchte, sagte mir in der vergangenen Woche folgenden Satz: „Bier ist eigentlich ein günstiges Getränk. Wenn es jetzt so teuer wie Champagner angeboten wird, braucht man sich nicht zu wundern, wenn die Gäste nur noch daran nippen“.