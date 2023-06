Weitere Themen: VNG baut riesigen Energiespeicher / Fabrik für Kampfjet-Teile in Brandenburg / Mehr Lehrlinge in Sachsen

Intel will in Sachsen-Anhalt zwei Chipfabriken für 30 Milliarden Euro bauen, dadurch sollen bis zu 10.000 Arbeitsplätze entstehen - die Bundesregierung fördert das Projekt mit knapp zehn Milliarden Euro. Bei nicht wenigen Lesern der Mitteldeutschen Zeitung herrschte am Montag nicht unbedingt Freude über die Ansiedlung, sondern Unverständnis über diese hohe Subvention.