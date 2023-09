Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sagen Sie mal, fühlen Sie sich wohl? Ganz genau da, wo Sie jetzt sind? Mit den netten Nachbarn nebenan? Die immer hilfsbereit sind, wenn gerade mal wieder Not am Mann ist? Wenn ja, dann sind Sie im Salzlandkreis nicht alleine. Die besten Noten haben die von hier, die wie insgesamt fast 12.000 Bürger in Sachsen-Anhalt an der Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme zum „FamilienLeben“ teilgenommen haben, nämlich meistens ihrer direkten Umgebung gegeben.