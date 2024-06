SLK: Die Woche im ganzen Salzland Warum ich froh bin, dass England während der EM woanders spielt

Ein Mann aus York, der weit herumgekommen ist, ein Pizzaautomat, den kein Italiener sehen darf, Schnecken, die nicht aus Spanien kommen, eine Motorrad-Weltreise, die schon durch viele EM-Teilnehmerländer geführt hat: Was in dieser Woche so alles im Salzland passiert ist - und was das alles mit der Europameisterschaft zu tun.