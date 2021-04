aus der nachösterlichen Ruhe wurde nun nichts, eine turbulente Woche liegt hinter der Redaktion. Am Mittwoch gab es einen bisher in der Geschichte des Landes Sachsen-Anhalt einmaligen Vorgang: Der Oberbürgermeister der größten Stadt des Landes wurde vom Stadtrat Halle vom Dienst suspendiert. Bernd Wiegand ist es sogar untersagt, das Rathaus zu betreten.

Gegen ihn läuft außerdem beim Landesverwaltungsamt ein Disziplinarverfahren und die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn im Zusammenhang mit seiner Impfung gegen Corona. Wiegand hatte sich vorgedrängelt, obwohl er laut Impfreihenfolge noch nicht an der Reihe war. Kollegen aus der Lokalredaktion Halle hatten den Fall publik gemacht. Daraufhin meldeten sich auch zahlreiche Leser zu Wort. Wir bleiben an dem Fall dran und berichten darüber in der gedruckten Zeitung und auf MZ.de.

An diesem Wochenende liegt wieder Lese-Wetter vor uns. In den vergangenen Tagen gab es Regen- und Schneeschauer und die kommenden Tagen werden leider auch nicht besser. Im Wochenendmagazin „Blick“ stellen wir Ihnen Ulf Herden vor. Der Event-Manager aus Halle ist bekanntgeworden mit seinem Festival „Woman in Jazz“.

Dass Herden einmal zum Experten für Lüftungstechnik werden würde, das hätte er vor gut einem Jahr nicht gedacht. Die Corona-Pandemie ist dafür verantwortlich und sein Wunsch, trotz widriger Bedingungen auch in diesem Jahr sein Festival organisieren zu können. Dafür hat er einen Plan A, B und C. Wie diese Pläne aussehen und was ihn immer wieder motiviert, beschreibt der Autor des Textes.

Ich glaube ganz fest daran, dass es irgendwann mal wieder warm wird und die Fahrradsaison beginnt. Eine junge Frau wollte solange nicht warten und ist mitten im Winter mit dem Rad quer durch Sachsen-Anhalt nach Bayern gefahren, um eine Freundin zu besuchen. Was ihr auf der 700-Kilometer-Tour so alles widerfahren ist und warum sie nicht einfach den Zug genommen hat, darüber berichtet sie auf zwei Seiten ebenfalls im „Blick“. Falls jemand gefallen an der Route findet, dann gibt es eine Karte gleich mit dazu.

