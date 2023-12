Frank Klemmer ist Leiter des Regiodesks Salzland, zu dem die Lokalredaktionen in Aschersleben, Bernburg und Staßfurt gehören.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

geraten Sie gelegentlich auch schon mal ins Grübeln? Ich meine jetzt nicht nur die Frage nach dem besten Geschenk, die gerade scheinbar alle beschäftigt. Nein, so ganz grundsätzlich: Über das Leben als solches zum Beispiel und was davon alles eigentlich überhaupt in unseren eigenen Händen liegt. Mir ist neulich tatsächlich passiert. Muss man nicht öfter haben. Aber letztlich habe ich festgestellt, dass es auch Kraft geben kann, das zu erkennen und sich dem zu fügen.