Frank Klemmer ist Leiter des Regiodesks Salzland, zu dem die Lokalredaktionen in Aschersleben, Bernburg und Staßfurt gehören.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haben Sie gerade Zeit? Keine Sorge, ich frage nicht nur für mich. Ich frage mich eher selbst: Hätte ich Zeit gehabt, den Job zu übernehmen, der in dieser Woche Julian Nagelsmann in den Schoß gefallen ist?Jetzt ist also er und nicht ich Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bis zur Heim-EM im kommenden Sommer.