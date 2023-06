Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

die wichtigste Ressource in Sachsen-Anhalt ist nicht Kohle oder Ähnliches - es sind die Menschen. Das gilt wirtschaftlich, sozial, kulturell. Gottseidank sind die großen Abwanderungswellen junger Sachsen-Anhalter vorbei. Das Land braucht junge Leute, die sich hier wohlfühlen, hier ihre Zukunft sehen und hier Kinder bekommen. Aber fühlen sie sich hier wohl? Wie sind die Angebote für Familien? Was ist gut, was schlecht? Das wollen wir mit einer groß angelegten Online-Umfrage herausfinden. Schon mehr als 8.000 Menschen haben daran teilgenommen. Das ist toll - als Minimum, um zu belastbaren Ergebnissen zu kommen, hatten wir uns 5.000 vorgenommen. Die Umfrage ist für uns auch ein Experiment. Wir wollen so flächendeckend ein datenbasiertes Bild als Grundlage für unsere Recherchen bekommen. Um dann in den Städten und Kreisen sowie auf Landesebene die verschiedenen Aspekte besser beleuchten zu können. Wenn Sie noch nicht mitgemacht haben, können Sie das hier tun. Vorab schonmal meinen besten Dank, wenn Sie uns bei unserer Arbeit unterstützen!