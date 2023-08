Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Donnerlittchen, hat das geknallt! Also das Gewitter - oder besser: die Gewitter. Quasi jede Nacht fegen Blitz und Donner gerade über Sachsen-Anhalt, just nach dem wir die Statistik vermeldet haben: Weniger Blitze im Land. Als wollte uns Wettergott Petrus eines Besseren belehren oder gar abstrafen. Wobei: Eigentlich tut er uns mit seinen Wetterkapriolen sogar etwas Gutes. Gewitter-Videos sind online nämlich wahnsinnig beliebt. 56.723 Mal haben sich User ein kurzes Video aus dem Bürofenster vom Starkregen in Magdeburg angesehen. Rekord! Und die nächste Wetter-Warnung steht schon online - mit Video.