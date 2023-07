Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

heute möchte ich mit einem Kompliment starten – und zwar an Sie, liebe Leserinnen und Leser dieses Newsletters. Denn etliche von Ihnen haben sich an unserer großen Umfrage zur Situation der Familien in Sachsen-Anhalt beteiligt. Sie erinnern sich: Wie geht es Familien in Sachsen-Anhalt? Das haben die Mitteldeutsche Zeitung und ihre Schwesterzeitung Volksstimme im Norden des Landes in der gemeinsamen Aktion „FamilienLeben“ im Mai und Juni gefragt – und die Resonanz war überwältigend: Knapp 11.800 Fragebögen sind innerhalb von acht Wochen bei uns eingegangen: 11.800 Chancen, Probleme auf den Tisch zu legen und Veränderungen im eigenen Ort mit anzustoßen. Das ist – bezogen auf den Anteil an der Bevölkerung – der bisherige Spitzenwert im Osten Deutschlands. Klasse! Vielen Dank!