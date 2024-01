Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet. Ich hoffe, weil ich weiß: Bei uns in Sachsen-Anhalt und auch in anderen Gebieten Deutschlands kämpfen die Menschen nach wie vor mit Wassermassen. Der Stausee Kelbra ist seit Tagen so voll wie nie, eine ganze Region bangt angesichts steigender Pegelstände und aufgeweichter Deiche. Das Hochwasser an der Helme hält die Menschen in Mansfeld-Südharz in Atem.