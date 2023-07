Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wurden Sie schon einmal zu Ihrem Chef zitiert? Da kann einem das Herz in die Hose rutschen, oder? Habe ich irgendetwas falsch gemacht ...? Darüber habe ich diese Woche auch gegrübelt. Ein Leser hatte mir auf den Anrufbeantworter gesprochen, ich möge ihn bitte zurückrufen. Es ginge um meinen Text zu Ahrenshoop an der Ostsee. Nun ist ein Leser kein Chef, aber als Journalist fühlt es sich manchmal so an, wenn Sie uns schreiben oder anrufen - denn öfter ist Kritik statt Lob die Motivation.