Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolfgang Brühl, geboren 1927, verbrachte seine Kindheit mit seiner Mutter in Halle. Doch weil er als psychisch krank galt, haben ihn die Nazis "aussortiert". Am 16. Juni 1941 wurde der 14-Jährige zusammen mit 89 weiteren Patienten nach Bernburg gebracht und dort in der „Heil- und Pflegeanstalt“ ihm Rahmen des T4 genannten „Euthanasieprogramms“ mit Gas ermordet.