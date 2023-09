Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hereinspaziert, hereinspaziert - ich öffne Ihnen den Vorhang für den Blick hinter die Kulissen der Mitteldeutsche Zeitung. Diese Woche war aufregend: Schaffen wir es rechtzeitig? Klappt alles? Und dann dieser Unfall ... Doch der Reihe nach: Am Sonnabend, also morgen, präsentieren wir Ihnen - Trommelwirbel - unsere neues Wochenend-Magazin! Acht Seiten „Blick“ in einem ganz neuen Kleid - jetzt in bordeaux, luftiger, moderner.