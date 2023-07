Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

heute starte ich mal mit einer Liebeserklärung. Und zwar an die „gute alte Lokalzeitung“, wie es die Fachzeitschrift „Psychologie heute“ in ihrer aktuellen Ausgabe formuliert hat: „Während soziale Netzwerke und überregionale Medien uns mit Myriaden von Ereignissen konfrontieren, auf die wir im Alltag kaum je reagieren können, setzen Lokalzeitungen auf nüchterne, überprüfbare, alltagsrelevante Informationen. Im Zoo, liest man, lebe nun ein Schwarznasenschaf. Propaganda? Fakenews? Verschwörungstheorie? Kein Problem, läuft man halt rüber und siehe: ein Schwarznasenschaf. Der Klimawandel dräut? Man informiert sich über eine kommunale Begrünungaktion und nimmt an ihr teil, während andere noch auf die UN hoffen.“