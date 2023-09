Die Situation der Familien in Sachsen-Anhalt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

die Schule hat gerade erst begonnen und schon gibt es wieder Zeugnisse? Gewissermaßen ja – und zwar von Ihnen. Genauer gesagt haben 11.902 Sacher-Anhalter und Sachsen-Anhaltinerinnen Noten für die Situation der Familien in unserem Bundesland vergeben. Sie hatten sich an unserer Online-Umfrage „FamilienLeben“ beteiligt und fast 40 Fragen mit knapp 200 Antwortmöglichkeiten unter anderem zu Themenfeldern Arbeitsleben, Kita, Schule, Wohnen und Gesundheitsversorgung beantwortet. Herausgekommen ist im Durchschnitt eine 2,92. Auf einer Skala von 1 (sehr zufrieden) bis 5 (überhaupt nicht zufrieden) ist das also ein klein wenig besser als der genaue Mittelwert von 3.