wenn eine Kita nostalgische Gefühle weckt, dann ist das aus Sicht der Kinder, die heute dort betreut werden, kein Lob. Und so erinnert die Kita Tabaluga in Neustadt leider im unguten Sinne an frühere Zeiten. Eine Mutter, deren eigene Kinder dort betreut werden, hat nun den Weg in die Öffentlichkeit gesucht und fragt, was aus der dringend nötigen Sanierung, die lange schon geplant ist, eigentlich wurde. Meine Kollegen Jonas Nayda und Marvin Matzulla berichten.