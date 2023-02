auch am zweiten Tag, nachdem sich die Jury am Dienstagabend für Halle als Standort für das Zukunftszentrum ausgesprochen hat, ist das Thema in aller Munde - bei den Stadtoberen, bei Vereinen und Institutionen und auch bei vielen Hallensern selbst. Kunststück - betrifft die an jenem „historischen Tag für Halle“ getroffene Entscheidung, wie mein Kollege Jonas Nayda bereits schrieb und auch in der Donnerstagsausgabe der MZ schreibt, mehr oder weniger auch die Bürger dieser Stadt. Doch zugegebenermaßen kann sich andererseits noch nicht jeder wirklich vorstellen, was es bedeutet, dass das seit Monaten vieldiskutierte Zukunftszentrum in der Saalestadt errichtet werden soll.