hat Ihr Handy eine Schutzhülle? Die Schutzhülle meines Smartphones hat sich jedenfalls bewährt. Nachdem das Vorvorgänger-Modell meines aktuellen Handys nach unsanftem Fall auf den Boden den Geist aufgegeben hatte, bin ich dazu übergegangen, mein Telefon nicht mehr in seiner nackigen Erscheinung zu belassen, sondern es einzuhüllen. Wann immer es seither passierte, dass das Gerät zu Boden ging, hielt die Schutzhülle, was sie verspricht. Mag sein, dass ich sie in letzter Zeit etwas überstrapaziert habe. Wie auch immer: Das Handy läuft. Allerdings habe ich in jüngster Zeit mehrmals vergeblich Nummern gesucht, von denen ich überzeugt war, sie abgespeichert zu haben. Mit dieser oder jener Person hatte ich doch schon telefoniert, dachte ich. Doch die Nummer war weg. Ein Verdacht kam auf: Kann es sein, dass einige Kontakte mit zu Boden gingen und aus dem Handy gefallen sind? Oder hat mein Telefon sie geschluckt? Es bleibt ein Rätsel. Ich bin aber sicher, mit der Schützhalle hat es nichts zu tun.