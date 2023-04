„Revolution“ im Nahverkehr – Das müssen Hallenser zum Deutschlandticket wissen | Fußgängerin in Halle-Neustadt von Straßenbahn erfasst | African Soul bei internationalem Festival in Halle

Es ist immer wieder spannend, wie Besucherinnen und Besucher die eigene Heimatstadt wahrnehmen. Einer Freundin, die in der Nähe von Bonn in einem kleineren Ort lebt, fielen zum Beispiel die vielen „Zu-Verschenken-Kisten“ in Halle auf. Im Westen gebe es so etwas nicht, zumindest nicht da, wo sie lebt. Umso mehr freute sie sich, als sie in einer Kiste eine Sternenkarte für ihren vierjährigen Sohn und ein neues Shirt für sich selbst entdeckte.