wenn das Wetter so schön ist wie in diesen Tagen, zieht es mich raus in die Natur und gern auch aufs Land. Mein letzter Ausflug in ein sachsen-anhaltisches Dorf weckte jedoch ganz diffuse Erinnerungen.

Da knatterten plötzlich zwei Mopedfahrer mit halbrunden Helmen über das rote Kopfsteinpflaster und winkten mir freundlich zu. Die Szene hätte sich so auch in der DDR abspielen können. Sonst war überhaupt nichts los auf der Hauptstraße. Lediglich zwei Hunde kläfften mich hinter einem Zaun an und struppige Katzen blickten von einer Mauer misstrauisch auf mich herab.

Noch bizarrer wurde es an der nächsten Ecke: Aus dem geöffneten Dachgeschossfenster eines grau verputzten Hauses dröhnte Atzen-Techno – ich fühlte mich für einen kurzen Moment wie damals auf der Loveparade 2002 in Berlin. Gegenüber der absolute Kontrast: Noch nicht geschorene Schafe grasten wie wuschelige Wollknäuel auf einer grünen Wiese. Der Ausflug hat sich gelohnt – aus ganz verschiedenen Gründen.

Wenn auch Sie dieses Wochenende an der frischen Luft verbringen wollen, dann empfehle ich Ihnen einen Ausflug zur Peißnitzinsel oder in die hallesche Innenstadt. Meine Kollegin Katja Pausch bringt Sie auf den neusten Stand in Sachen Biergartensaison.

Wenn Sie politische Lektüre mögen, dann empfehle ich Ihnen noch den Beitrag meines Kollegen Jonas Nayda, der den Wahlausschuss für die Kommunalwahl begleitet hat und Ihnen sagen kann, welche Parteien für die Wahl am 9. Juni in Halle zugelassen sind.

Ich wünsche Ihnen ein paar schöne freie Tage,

herzlichst,

Tanja Goldbecher