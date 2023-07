Abwasser im Haus fließt wieder ab - was die Blockade verursacht hat | Der Weltraum und die Sterne: Zehntausende Besucher - Start des Planetariums in Halle übertrifft alle Erwartungen | Frauenchor in Salzmünde sucht neuen Chorleiter

wie viel ein Bericht in der MZ bewirken kann, zeigt das Beispiel Schwetschkestraße. Nachdem die MZ darüber berichtet hat, dass die Mieter seit Wochen ohne funktionierende Toilette und Gas auskommen müssen, wurden erste Reparaturen umgesetzt. Was das Problem war und was der Eigentümer jetzt mit dem Haus vorhat, lesen Sie auf unserer Internetseite oder in der aktuellen Ausgabe des Saalkuriers.