Elf Jahre ist es bald her, dass die verheerende Saaleflut über Halle schwappte. Viel wurde damals zerstört und wieder aufgebaut - nur ein Großprojekt lässt nach wie vor auf sich warten. In diesem Jahr soll nun endlich der Umbau des Eisdoms zur vollwertigen Eissporthalle beginnen. In den Planungen deutet sich eine Überraschung an. Offenbar soll es als Provisorium ein Eiszelt geben. Warum das eine gute Idee ist, lesen Sie hier.