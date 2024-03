Verwaltung setzt auf höhere Aufenthaltsqualität/Neues Stellwerk in Zebendorf/Mann will ICE stoppen

Wie wieder mehr Leben in Halles Innenstadt kommen könnte

Hier in Halle, Newsletter vom 20. März 2024

sind Sie gern in Halles Innenstadt? Bummeln Sie oft über den Boulevard oder durch die Große Ulrichstraße? Lockt Sie der Marktplatz? Ich für meinen Teil kann sagen, dass mir Halles Zentrum inklusive seiner Einkaufsmöglichkeiten und Lokale besser gefällt als sein Ruf zu sein scheint. Aber mehr geht natürlich immer. Mein Kollege Denny Kleindienst berichtet, wie die Stadtverwaltung mehr Leben in die City holen will.

Das sind noch Pläne, deren Umsetzung wohl ihre Zeit braucht. Derweil ist die Bahn einen Schritt weiter: Am Dienstag ist in Zwebendorf der symbolische Spatenstich für das letzte neue Stellwerk des „Bahnknotens Halle“ gesetzt worden. Luisa König war für die MZ dabei.

Und noch etwas zum Thema Bahn: Ein 55-Jähriger wollte jetzt in Landsberg einen ICE stoppen. Dem Lokführer blieb nur noch eine Notbremsung, um den „Anhalter“ nicht in Gefahr zu bringen. Was der sich wohl dachte? Dirk Skrzypczak weiß mehr.

Ihnen einen passablen Mittwoch und, wie Flora, Fauna und Wetter zeigen, Frühlingsanfang

Annette Herold-Stolze