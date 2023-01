Wie sich Weltmarktpreise in Halle auswirken und wie ein neues eisiges Vergnügen so ankommt

Gaspreise in Halle - Neuer Automat auf dem oberen Boulevard - Hallenser zieht's in Fitnessstudios

wie halten Sie es mit dem Heizen und dem Strom? Achten Sie auch noch mehr als früher darauf, ob unbedingt laufen muss, was das gerade läuft? Sparsamkeit in dieser Hinsicht hat ja gleich zwei Effekte: Man schont die Umwelt und das eigene Portemonnaie. Dabei könnte man angesichts sinkender Weltmarktpreise für Gas auf die Idee kommen, dass davon auch die Verbraucher profitieren. Warum das nicht ganz so einfach ist, haben meine Kollegen Jakob Milzner und Jonas Nayda bei den Stadtwerken in Erfahrung gebracht.