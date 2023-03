das Szenario ist beängstigend: Das Telefon klingelt, und am anderen Ende ist eine aufgeregte Stimme zu hören, die etwas von einem schrecklichen Verkehrsunfall stammelt. Die Stimme gibt sich als Sohn der angerufenen Person aus. Um nicht in U-Haft zu kommen, müsse er eine Kaution zahlen. Dann übernimmt ein vermeintlicher Polizist das Telefonat, später schaltet sich noch ein angeblicher Staatsanwalt hinzu.

Immer wieder gelingt es Verbrecherinnen und Verbrechern mit Hilfe solcher Schockanrufe, hohe Geldsummen von zumeist älteren Menschen zu erbeuten. Mein Kollege Dirk Skrzypczak hat mit der Polizei gesprochen und sich erzählen lassen, wie professionell die Täterinnen und Täter dabei vorgehen. Und er hat Tipps für Betroffene zusammengestellt. Etwa werde als Nummer oft der Notruf der Polizei angezeigt. Aber: „Die 110 ruft niemals an“, sagt eine Vertreterin des Polizeireviers Halle.

Weniger Konfliktpotenzial bietet hingegen der neue Edeka-Markt, der am 30. März in der Silberhöhe öffnen soll. Meine Kollegin Annette Herold-Stolze hat sich die Ladenfläche angesehen, bevor dort die Kassen zu klingeln beginnen. Rund 30.000 Artikel sollen in dem Supermarkt angeboten werden, wobei man besonderen Wert auf regionale Produkte lege, kündigt der zuständige Verkaufsleiter an.

Zum Schluss noch eine gute Nachricht: Heute beginnen die „Bildungswochen gegen Rassismus“ mit einer Auftaktveranstaltung in Halle-Silberhöhe. Ab 14 Uhr soll am Anhalter Platz gesungen, geredet und getanzt werden. Alle Programmpunkte bis zum 1. April finden Sie auf der Webseite der Bildungswochen.

Damit wünsche ich Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende,

mit herzlichem Gruß

Ihr Jakob Milzner