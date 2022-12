Wie halten Sie es mit der Maske?

haben Sie gestern die neue Freiheit ausgekostet oder sind Sie noch zögerlich? Nach meinem Eindruck sind viele Hallenser am ersten Tag nach Wegfall der Maskenpflicht im Nahverkehr noch mit Mund-Nasen-Schutz in Bus und Bahn gestiegen. Ich kann mir vorstellen, dass das in den nächsten Tagen nachlässt, bei den Supermärkten war es doch ganz ähnlich. Aber auch dort trifft man nach wie vor Kunden mit Masken an - Halles Amtsärztin Christine Gröger hat erklärt, weshalb das auch ganz sinnvoll sein kann.

Gesundheit ist eben ein hohes Gut. Ein verletzliches, wie zwei Mädchen und ihre Familien Ende September leidvoll erfahren mussten. Wohl weil die Kinder mit Sprayflaschen und offenem Feuer hantierten, hat es damals eine Explosion im Sanitärtrakt von Halles „Marktschlösschen“ gegeben. Mein Kollege Dirk Skrzypczak hat sich nach dem Stand des Ermittlungsverfahrens erkundigt. Wie es den bei dem Vorfall schwer verletzten Mädchen inzwischen geht, konnten wir nicht in Erfahrung bringen. Auf jeden Fall alles Gute!

Eine spannende Lektüre hier oder in der gedruckten MZ wünscht Ihnen

Ein guter Wunsch für andere und füreinander dazu sein macht das Leben doch erst aus oder? An den Franckeschen Stiftungen wird diesem Gedanken mit einem Neubau Rechnung getragen. Was eine Kühlanlage mit einem Schrank für gerettete Lebensmittel und einem für zum Tausch bereitstehende Bücher zu tun hat, hat mein Kollege Jakob Milzneraufgeschrieben.

Annette Herold-Stolze

