das nennt man wohl schlechtes Timing: Am Donnerstagabend sollte dem Grafiker Thomas Rug der Hallesche Kunstpreis für sein Lebenswerk überreicht werden. Doch der langjährige Burg-Professor musste seine Teilnahme an der feierlichen Veranstaltung kurzfristig absagen: Eine Coronainfektion war ihm dazwischengekommen. Den Preis bekommt er natütlich trotzdem. Was sein Werk auszeichnet, schreibt meine Kollegin Tanja Goldbecher in ihrem Artikel.