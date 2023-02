Hier in Halle, Newsletter vom 9. Februar 2023

es sind keine schönen Bilder, die uns seit Montag aus dem nahen Osten erreichen. Das Erdbeben in der Türkei und Syrien betrifft auch einige Hallenser. Mein Kollege Dirk Skrzypczak hat sich mit einem Mann getroffen, der 2015 vor dem Bürgerkrieg geflohen ist und inzwischen in Halle eine neue Heimat gefunden hat. Seine Eltern sind jedoch in der Türkei geblieben. Eine fatale Entscheidung, wie sich jetzt herausgestellt hat.