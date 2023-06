Es geht ans Portemonnaie. Der Stadtrat soll heute über die neuen Kita-Gebühren entscheiden. Und am Glauchaer Platz sollen trotz Kostenexplosion die Ampeln modernisiert werden.

Werden Kitas in Halle teurer? Warum kostet neue Ampelsteuerung so viel Geld?

Hier in Halle, Newsletter vom 28. Juni

Um 20 Prozent sollen die Kita-Gebühren in Halle ab 1. August steigen - geht es nach den Willen der Stadtverwaltung. Dort will man die millionenschweren Mehreinnahmen offenbar zum Schuldenabbau nutzen. Werden Eltern dazu benutzt, den städtischen Haushalt zu sanieren? Jetzt schaltet sich sogar der supendierte OB in die Debatte ein. Mein Kollegen Jonas Nayda befasst sich mit dem Fall und ist heute im Stadtrat auch dabei, wenn die Entscheidung fällt.