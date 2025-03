Noch gibt er Rätsel auf, Halles Oberbürgermeister. Wen hat er auch künftig an seiner Seite? Ebenfalls wichtig: Die Galoppsaison in Halle startet früher.

eineinhalb Wochen ist es her, seit Alexander Vogt die OB-Wahl in Halle gewonnen hat. Derzeit gönnt er sich öffentlich ein Päuschen. Grund genug für meinen Kollegen Jonas Nayda, einmal hinter den neuen starken Mann im Rathaus zu schauen. Wer sind die Leute in seinem Kompetenzteam? Und werden sie künftig Posten im Ratshof besetzen?