Wer ist eigentlich der heimliche OB?

für mich als Lokalreporter, der sich hauptsächlich mit politischen Themen beschäftigt, herrscht alle vier Wochen Ausnahmezustand. In der Regel ist es der letzte Mittwoch in einem Monat, an dem der Stadtrat tagt - Halles wohlwollend „Stadtparlament“ genanntes höchstes kommunalpolitisches Gremium. Wegen der nahenden Weihnachtsfeiertage fand die Sitzung gestern mal am vorletzten Mittwoch des Monats statt, aber Ausnahmezustand war es für mich dennoch.