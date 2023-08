Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

wann waren Sie das letzte Mal am Hufeisensee? Ich war zuletzt zu Wochenbeginn dort und ich muss gestehen: Ich mag den Hufi, mag die Umgebung. Der Hufeisensee beruhigt und funktioniert aus meiner Sicht tatsächlich als hallesches Naherholungsgebiet. Umso ärgerlicher - und das stört die Ruhe dann doch, um mal im Bild zu bleiben - ist der Müll, der rund um den See in Büschen, auf Wiesen und am Strand liegt, weil irgendjemand ihnen dort einfach hingeworfen hat. Rund zwanzig freiwillige Helfer haben sich, ausgerüstet mit Greifzangen und blauen Säcken, nun die Mühe gemacht, den Müll aus den Büschen zu holen und vom Strand aufzulesen. Was die Leute antreibt und warum der Golfplatzbetreiber am Hufi auch Kritik an der Stadt übt, schreibe ich in meinem Artikel über die Sammelaktion.